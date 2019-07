Czy Donald Tusk może zostać szefem Komisji Europejskiej i co z Angelą Merkel?

Trwają układanki europejskie na najwyższe unijne stanowiska. W medialnych spekulacjach pojawiło się nazwisko Donalda Tuska na ewentualnego szefa Komisji Europejskiej. Nawet Politico wymienia Tuska jako jedną z opcji awaryjnych na szefa KE. Czy to prawdopodobne? - Donald Tusk ma małe szanse, żeby zostać szefem Komisji Europejskiej - tak przekonuje nas jego polityczny sprzymierzeniec.

Manfred Weber zdaniem naszych rozmówców również nie zostanie szefem Komisji Europejskiej. - Już jest szykowany przez Niemca na komisarza. Ma zostać wiceszefem Komisji Europejskiej - mówi jeden z polityków.

Angela Merkel wbrew wcześniejszym spekulacjom również nie szykuje się na unijne stanowisko. Wcześniej spekulowano, że może zastąpić na Donalda Tuska na funkcji szefa Rady Europejskiej, albo zostać szefową Komisji Europejskiej. Takie domysły swoimi wypowiedziami uwiarygadniał Donald Tusk, który zapowiedział, że chciałby, aby przynajmniej dwa stanowiska unijne objęły kobiety. – Czy to jest możliwe? Zobaczymy, ale to mój plan i moja osobista ambicja – powiedział były polski premier. Polityk dodał, że „czuje silne wsparcie w tej kwestii”. Angela Merkel według naszych informacji nie chce objąć ważnego stanowiska w Unii Europejskiej. - To przez jej stan zdrowia - twierdzi brukselski polityk.