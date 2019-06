Drag queen Lola przeczytała dzieciom bajkę. „Nie jest to kontrowersyjnie”

Lola to drag queen. Na spotkanie z dziećmi w wildeckiej kawiarni przyszła w biało-niebieskiej stylizacji. Zdecydowała się także na mocny makijaż. Drag queen przeczytała dzieciom bajkę pt. „Nietypowy Adaś”. Opowiada o chłopcu, któremu wyrastają skrzydła. Na początku dziecko bardzo się tego wstydzi, ale z czasem zauważa, że jest wiele dzieci, które mają taki sam „problem”. – To ciekawa książka, bo mówi o inności i akceptowaniu jej. O tym, że każdy z nas w pewnym sensie jest nietypowy i nie jest to nic złego – powiedziała Lola, której słowa cytuje wyborcza.pl. Loli towarzyszyła córka.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie Grupa Stonewall. Jak podaje wyborcza.pl, to jeden z elementów tegorocznego festiwalu Poznań Pride Week. Posłuchać bajki przyszli rodzice z dziećmi w różnym wieku. – Dla mnie nie jest to kontrowersyjnie, nie wiem, dlaczego miałoby być. Starszy syn bardzo lubi bajki, więc to dla niego świetna atrakcja i tak to postrzegam – stwierdziła Aleksandra, mama 3-latka.

