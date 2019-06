Ryszard Petru odchodzi z polityki. Przypominamy najlepsze MEMY

W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej", który ukaże się w całości jutro, Ryszard Petru poinformował, że odchodzi z polityki. Polityk, który był związany z Nowoczesną i Teraz, zamierza wrócić do świata biznesu.

Na początku czerwca dziennikarka tygodnika „Wprost” Joanna Miziołek napisała, że „Ryszard Petru niezauważenie prawdopodobnie zakończył swoją przygodę z polityką”. – Miał oprócz siebie w kole dwie osoby, z czego jedna wystartowała do Parlamentu Europejskiego z list Wiosny i się nie dostała, a z Joanną Schmidt nie wiadomo co będzie – opowiada nasz rozmówca. Jego zdaniem Ryszard Petru nie będzie startował z list Koalicji Obywatelskiej do parlamentu krajowego. – On nie przyjmie siódmego miejsca na liście, a Grzegorz nie da mu czołowego miejsca, szczególnie, że znów do wyborów pójdzie razem kilka ugrupowań – mówi nasz informator. Zdaniem naszego rozmówcy, kilku asystentów pracujących w ugrupowaniu „Teraz” Ryszarda Petru znalazło sobie pracę w Platformie Obywatelskiej.

