Nadchodzi koniec upałów? Przedstawiamy prognozę na najbliższe dni

W dzień na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. W pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk burze z opadami gradu. Strefa burz wieczorem będzie przemieszczała się na południe i obejmie Śląsk, północna Małopolskę i północne Podkarpacie. Prognozowana suma opadów w rejonach od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna: nad morzem od 19°C do 23°C, w północnej połowie kraju od 24°C do 27°C, a na południu kraju od 30°C do 33°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h, a w rejonach burz do 80-90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu i wschodzie kraju również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w rejonach burz od 20 mm do 30 mm. Temperatura minimalna od 12°C, 14°C na północy i północnym zachodzie do 18°C, 20°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km/h, w rejonach burz do 90 km/h.

Prognoza na 2 lipca

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy i wschodzie okresami duże i wówczas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C na północy kraju, około 21°C w centrum do 24°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach przeważnie do 60 km/h, jedynie nad morzem do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni.