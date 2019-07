Czarzasty o porażce SLD. „Dostało w d**ę tak, że jestem poza Sejmem”

Szef SLD podkreślił w Polskim Radiu, że wspomniane „błędy” są znane i nie można doprowadzić do ich powtórzenia. Skomentował również postawę PSL-u, który wciąż nie podjął decyzji co do przyszłej współpracy z koalicją. – Przed wyborami europejskimi SLD był zły, teraz zła jest Wiosna. Zobaczymy, co będzie złego w sobotę – żartował polityk.

Czarzasty pojawił się w poniedziałek także w TOK FM. Szef SLD zwrócił się do Roberta Biedronia twierdząc, że lider Wiosny „nie może zmieniać zdania co chwilę”. – Nie możesz mówić, że prowadzisz transparentną politykę finansową i nie dajesz dokumentów do Watchdoga. Nie możesz mówić, że jesteś gwarancją tej ziemi, bo bloki dwa, to do końca świata będzie źle i walczysz o trzeci blok, bo ludzie po prostu tego nie rozumieją – powiedział Czarzasty. – Ja to wiem dlatego, że SLD wygadywało takie bzdury, opowiadało takie dyrdymały co zrobi dla polskiej lewicy jak dojdzie do władzy, że jak doszło i nie zrobiło, to dostało w d**ę tak, że jestem poza Sejmem – dodał.

Przemówienie Czarzastego

O transparentności finansowej Włodzimierz Czarzasty mówił już podczas konferencji prasowej, a stanowisko w tej sprawie znalazło się na stronie internetowej SLD. – Z przyjemnością, jako SLD, przyjmujemy stanowisko Partii Wiosna, cieszymy się, iż Robert Biedroń chce dołączyć do Koalicji Europejskiej. Jednocześnie mówimy jasno i precyzyjnie, że tworzenie koalicji może się odbywać tylko przez partie jednoznacznie wiarygodne w sprawach transparentności finansowej, w związku z tym prosimy Partię Wiosna o odpowiedzi na wszelkie pytania zadawane przez WatchDog. Transparentność każdej struktury jest ważna, ponieważ brak takiej transparentności może każdą koalicję obciążyć – argumentował polityk.

Czarzasty podkreślił, że jego ugrupowanie jest obecnie gotowe na trzy warianty: szerokiej koalicji, szerokiej opozycji bez PSL-u oraz szerokiego wariantu lewicowego. Dodał, że na listach może znaleźć się 900 osób z partii. – W sprawie programu, podstawowe sprawy dla SLD to poprawa jakości usług publicznych państwa na rzecz obywateli: służba zdrowia, edukacja, kultura i wychowanie młodego pokolenia, a także zapewnienie godnej starości osobom starszym. Następna sfera to jest klimat i wszystkie sprawy z związane z tym zagadnieniem, obiektywna polityka historyczna – dodał.