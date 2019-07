Wąż pod blokiem. Nietypowa interwencja straży miejskiej w Łodzi

Zaniepokojeni mieszkańcy Łodzi postanowili o dość nietypowej sytuacji zawiadomić Animal Patrol Straży Miejskiej. Pod jednym z bloków przy ulicy Traktorowej pełzał wąż. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce. Udało im się złapać zwierzę.

„Przeprowadzona rozmowa i rozpytanie osób, które mogłyby coś wiedzieć na temat zaistniałych okoliczności, pozwoliły na ustalenie miejsca zamieszkania właścicieli” – czytamy we wpisie Animal Patrol, który został opublikowany na Facebooku. Jedna z osób powiedziała, że „wąż spadł z balkonu”. Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres, jednak nie zastali domowników. W związku z tym prowadzono dalsze działania, które miały doprowadzić do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Zwierzę zostało przetransportowane do Snake Zoo, gdzie czekało na swojego właściciela.

Po pewnym czasie Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi przekazał pozytywne informacje w sprawie. „Zuzia została odebrana przez właściciela” – czytamy w zaktualizowanym wpisie w mediach społecznościowych.