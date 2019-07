„Ch*** wie, komu potrzebne”? Lotnisko w Łodzi przypomina taśmy Belki i publikuje zdjęcie polityka

„Malutkie lotnisko, ch*** wie komu potrzebne, ale jest” - mówił na taśmach nagranych w restauracji Sowa i Przyjaciele Marek Belka, odnosząc się do Portu Lotniczego w Łodzi. „A jednak potrzebne!” - czytamy w poście zamieszczonym przez port na Facebooku, do którego dodano też zdjęcie posła do PE na płycie lotniska, zrobione w poniedziałek.

Na facebookowej stronie Portu Lotniczego w Łodzi pojawiło się w poniedziałek 1 lipca zdjęcie Marka Belki i Anny Midery, prezes lotniska. „A jednak potrzebne! Dziś Marek Belka, poseł do Parlamentu Europejskiego, poleciał z Łodzi samolotem Lufthansa przez Monachium do Strasburga. Z domu na nasze” malutkie „ lotnisko były premier jedzie tylko 10 minut, więc nie traci czasu na dojazdy. Zapowiada, że będzie latał od nas do Strasburga i Brukseli” – poinformował administrator strony w opisie zdjęcia. Nie bez przyczyny administrator użył słów: „A jednak potrzebne” . Chodzi o nagraną w restauracji Sowa i Przyjaciele wypowiedź wówczas prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki. Kierował on te słowa do dyrektora swojego biura Sławomira Cytryckiego oraz ówczesnego szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza. „Natomiast wiesz, tu jest inna gra, np. moje lotnisko im. Reymonta, czyli w Łodzi, malutkie lotnisko, ch… wie komu potrzebne, ale jest. Ale jeszcze nie aż tak bardzo niepotrzebne jak lotnisko w Gdyni. Otóż to lotnisko, to lotnisko w Łodzi wisiało na tym OLT” – mówił. Czytaj także:

Sondaż przed wyborami parlamentarnymi. Czy opozycji opłaca się zjednoczenie?