Wójt sprzedał ziemię pod największy hotel w Polsce. Został jego dyrektorem

Zaledwie 150 metrów od plaży w Pobierowie powstaje największy hotel w Polsce. Jak podaje TVP Info, teren inwestycji – blisko 30 ha – to dawna jednostka wojskowa, którą zarządzała gmina. W 2017 roku działka została sprzedana Tadeuszowi Gołębiewskiemu za 50,5 mln złotych. Z informacji prokuratury wynika, że ówczesny wójt Robert S. został oskarżony o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przy zawarciu umowy z parabankami, przez co gmina straciła 21 mln złotych. Według prokuraturay, oskarżony wójt miał przywłaszczyć 17 tys. zł przy pomocy dwóch swoich współpracowników. Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że Robert S. jest obecnie dyrektorem Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. – Brakowało nam w gminie klienta z innej, wyższej półki. Brakowało nam hotelu pięciogwiazdkowego. Ten hotel będzie uzupełnieniem oferty gminy – tłumaczył dziennikarzom.

1100 pokoi dla prawie 3000 turystów

Inwestycja w Pobierowie to będzie największy hotel w Polsce. Inwestor planuje, że będzie miał on 11 kondygnacji i znajdzie się w nim aż 1100 pokoi dla prawie 3000 turystów, a każdy z nich będzie miał powierzchnię od 60 do 80 metrów kwadratowych. Goście będą mogli korzystać z atrakcji takich jak: basen z sześcioma zjeżdżalniami, dwie sale kinowo-teatralne oraz całoroczne lodowisko. Łącznie hotel będzie mógł przyjąć około 3000 turystów.

Budowa hotelu rozpoczęła się w lutym 2018 roku. Z informacji „Gazety Wyborczej wynika”, że prace są już bardzo zaawansowane. Pierwsza część hotelu ma zostać oddana do użytku w 2020 roku. Oddanie inwestycji do użytku jest planowane na 2021 rok. Budowa obiektu budzi jednak sporo kontrowersji. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, inwestor musiał wyciąć ponad 1500 drzew, aby rozpocząć budowę. Niewykluczone, że pojawi się konieczność wycięcia jeszcze kolejnych fragmentów lasu.