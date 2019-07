Syców. Nauczyciel miał wysyłać uczennicom swoje nagie zdjęcia

Z informacji portalu TVP Info wynika, że do zdarzenia doszło na początku kwietnia w Sycowie w powiecie oleśnickim w województwie dolnośląskim. Nauczyciel wychowania fizycznego miał wysyłać wulgarne wiadomości do swoich uczennic. Pisał w nich o pieszczotach, których miały one być obiektem. Ponadto, mężczyzna miał także wysyłać do swoich nieletnich uczennic nagie zdjęcia.

Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa prokuratura nie chce ujawniać szczegółów sprawy. – Dochodzenie dotyczy prezentowania treści pornograficznych osobom, które sobie tego nie życzą. Przy czym na ten moment nie mamy informacji, żeby treści pornograficzne były prezentowane osobom, które sobie tego nie życzą. Drugi artykuł, który będzie rozważany, będzie dotyczył prezentowania treści pornograficznych nieletniej – wyjaśniła Monika Kaniewska z Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.

Dyrektor szkoły w Sycowie Beata Mazurek potwierdziła portalowi TVP Info, że sprawa dotyczy nauczyciela wychowania fizycznego, a dziewczynki, które otrzymywały wiadomości, nie mają ukończonych 18 lat. Dyrektor przekazała również, że nauczyciel od początku kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim.