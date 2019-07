Pierwsze posiedzenie PE. Nowi polscy europosłowie zaczęli pracę

Partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wybory do europarlamentu. Drugi wynik osiągnęła Koalicja Europejska, a trzeci Wiosna Roberta Biedronia. PKW na zorganizowanej konferencji przekazała, że frekwencja w wyborach wyniosła 45,68 proc. Uprawnionych do głosowania było 30 118 852 wyborców, a komisje wydały 13 760 974 kart do głosowania.

Podział mandatów

Wiosna Roberta Biedronia uzyskała 3 mandaty. Koalicję Europejską będzie reprezentowało w Brukseli 22 parlamentarzystów. Spośród kandydatów PiS, do europarlamentu weszło 27 osób.

Pierwsze posiedzenie PE

We wtorek 2 lipca 2019 roku rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Polscy politycy w mediach społecznościowych opisują swoje przeżycia. „Oda do radości i zaczynamy” – napisał Leszek Miller. „Zaczynamy. Dziś pierwsza sesja w Parlamencie Europejskim” – czytamy we wpisie Patryka Jakiego na Twitterze. „Już na posterunku" – przekazał Radosław Sikorski.

