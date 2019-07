„DGP”: Dwa lata więzienia za ksero dowodu

„DGP” zaznacza, że „praktyka skanowania dowodów osobistych jest powszechna choćby przy wypożyczaniu nart, rowerów albo samochodów”. Działając w ten sposób, firmy zazwyczaj chcą się zabezpieczyć przed kradzieżą sprzętu. Do takich działań zastrzeżenia zgłaszali inspektor ochrony danych osobowych, a także Urząd Ochrony Danych Osobowych. Argumentowali, że powielanie dokumentów może prowadzić do dokonywania przestępstw.

Z ustaleń dziennikarzy „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że od 12 lipca firmy nie będą mogły kopiować dokumentów takich jak paszporty, prawa jazdy, karty pojazdu, czy legitymacje osób niepełnosprawnych. Wciąż będą mogły poprosić o okazanie dowodu i spisać niezbędne do weryfikacji dane. „Zabronione będzie również tworzenie replik dokumentów, czyli np. dowodów kolekcjonerskich” – podaje „DGP”. Za nieprzestrzeganie tych przepisów będzie groziła kara dwóch lat więzienia. Co ciekawe, „repliką będzie tylko kopia lub odwzorowanie oryginału wielkości od 75 do 120 proc. (…) Nie będzie również kopią stworzona »w celach urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, której dane dotyczą«.

Jak zaznaczają dziennikarze gazety, są wątpliwości, czy nowe przepisy obejmą banki, firmy ubezpieczone oraz telekomy.