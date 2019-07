Tusk: Polski rząd nie wykazuje wobec mnie nadmiernej empatii

Donald Tusk, podsumowując szczyt w Brukseli, przyznał że choć strona polska nie wystawiła własnego kandydata na żaden z czołowych unijnych urzędów, to finał negocjacji zadowolił właściwie wszystkich. – Ze strony Grupy Wyszehradzkiej i także ze strony Polski nie było żadnych kandydatur na te czołowe pozycje. Może to kogoś dziwić, ale z drugiej strony to bardzo ułatwiło wszystkim procedowanie, bo kandydatów było bardzo wielu na różne stanowiska. Łatwiej się pracuje, kiedy ta pula jest trochę mniejsza – powiedział po zakończeniu negocjacji przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

– Muszę powiedzieć… wiecie państwo jak to jest w relacjach dzisiaj między polskim rządem a mną. Nie zawsze jest to ze strony polskiego rządu jakaś nadmierna empatia. Nie zawsze łatwo się współpracuje. Ale spotykałem się z całą czwórką Wyszehradzką kilka razy i nie miałem poczucia, że są w grupie tych, którzy chcą coś zepsuć, czy coś utrudnić – dodał.

W ocenie Donalda Tuska „potencjalny skład władz UE raczej na pewno wzmocni Komisję w jej staraniach o przestrzeganie prawa i reguły rządów prawa we wszystkich krajach Unii Europejskiej, także w Polsce”. – A więc jeśli ktoś miał nadzieję, że wybór inny niż Fransa Timmermansa na szefa Komisji osłabi wolę czy determinację Unii Europejskiej, aby wszędzie przestrzegano prawa i aby rządy prawa były regułą obowiązującą w całej Europie, to jest w błędzie. Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie – powiedział Donald Tusk.

Kto obejmie najważniejsze stanowiska w UE?

W niedzielę 30 czerwca rozpoczął się szczyt w Brukseli dotyczący obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Politycy nie mogli dojść do porozumienia, więc dzień później został zawieszony. We wtorek przedstawiciele państw członkowskich UE wrócili do oficjalnych rozmów. Po godzinie 19.00 Donald Tusk poinformował, że jest porozumienie dotyczące „przywództwa w instytucjach Unii Europejskiej”. Ursula von der Leyen została kandydatką Rady Europejskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Niemka od 2013 roku sprawuje funkcję ministra obrony. Nowym szefem Rady Europejskiej został premier Belgii Charles Michel.

Do objęcia stanowiska szefowej Europejskiego Banku Światowego została nominowana przez Radę Europejską Christine Lagarde. Od 2011 roku pełniła funkcję dyrektor zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Lagarde poinformowała na Twitterze, że „zawiesza wykonywanie obowiązków w MFW”. Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Josep Borrell Fontelles został nominowany na stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.