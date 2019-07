Schetyna: Szczyt UE to porażka rządu Morawieckiego, Polska jest poza mainstreamem

– To jest porażka rządu premiera Morawieckiego. Z uśmiechem patrzę na to poprawianie sobie samopoczucia. Trochę przypomina mi się sytuacja na lotnisku, kiedy z kwiatami delegacja PiS-u z prezesem Kaczyńskim czekała na przegraną, symbol porażki premier Szydło, 27:1. Wszyscy to pamiętamy. Dzisiaj politycy PiS uważają, że mogą rzeczywistość ukryć w uśmiechach i pokazywaniu dobrego samopoczucia, a nie powinni takiego mieć. To jest porażka. 10 lat temu Jerzy Buzek został szefem Parlamentu Europejskiego, w 2014 roku Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej. 2019 rok - gdzie jesteśmy dzisiaj? Gdzie jest Polska? Gdzie są polskie możliwości, polska polityczna siła w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, w Brukseli? Polska jest poza mainstreamem w UE, poza najważniejszymi stanowiskami, poza wpływem na politykę– mówił podczas sejmowego briefingu Grzegorz Schetyna.

Szef PO mówił także o współpracy z innymi partiami i budowie koalicji na wybory parlamentarne. - PSL wskazuje nie partnerów rozmowy, tylko tych, z którymi nie chce współpracować politycznie w tej kampanii wyborczej. Jestem politykiem, który ma inne doświadczenia. Ja szukam partnerów, dlatego Koalicja Obywatelska, PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska we współpracy z samorządowcami wszystkich szczebli, wszystkich regionów, budujemy koalicję szerokiego centrum. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partnerem pierwszego wyboru dla Platformy Obywatelskiej. Chciałbym, żebyśmy to wszyscy wiedzieli i potwierdzili. Jestem optymistą. Uważam, że mamy jeszcze trochę czasu, żeby ramy tej koalicji zbudować, żeby ustalić zasady i podstawy programowe, żeby być przygotowanym do kampanii wyborczej i wyborczego zwycięstwa. To jest możliwe i będziemy to budować – stwierdził Schetyna.

– Nie wyobrażam sobie, że Koalicja Obywatelska jako największe ugrupowanie nie miała własnej aktywności czy własnego pomysłu na zbudowanie koalicji. Robimy to dzisiaj, będziemy robić jutro. Jestem przekonany, że w perspektywie najbliższych dni pokażemy następne kroki, które będziemy przemierzać do tego, żeby tę koalicję zbudować – dodał.