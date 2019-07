Nitras złożył wniosek o ukaranie Kuchcińskiego. Chodzi o „drastyczne naruszenie powagi Sejmu”

„Dzisiaj złożyłem wniosek do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Marka Kuchcińskiego w związku z drastycznym naruszeniem przez niego powagi Sejmu przez złamanie zapisów art. 123 konstytucji” – napisał Sławomir Nitras na Facebooku. „W ocenie ministra Andrzeja Dery mówiącego w imieniu prezydenta Dudy pan Kuchciński jako Marszałek Sejmu uznając, że kodeks karny nie jest kodeksem i można go uchwalić w jeden dzień dopuścił się – cytuję: »podeptania Regulaminu Sejmu«” – dodał. „Tego, co zrobił poseł Kuchciński nie da się porównać z jakimkolwiek wystąpieniem sejmowym, za które są karani posłowie opozycji. Poseł Kuchciński musi zostać ukarany, jeśli jesteśmy równi wobec prawa” – podsumował.

Wniosek Nitrasa dotyczy nowelizacji Kodeksu karnego, która w opinii przedstawicieli opozycji została przyjęta wyjątkowo szybko. Poseł w uzasadnieniu stwierdził, że Kuchciński jeszcze przed podjęciem decyzji „dysponował powszechnie dostępnymi opiniami prawników, iż dla uchwalenia tego aktu powinien zostać zastosowany tryb przewidziany w Dziale II Rozdział 4 Regulaminu Sejmu RP dla przepisów w randze kodeksu” .

Do sprawy odniósł się już Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. „O tym czy została naruszona powaga Izby rozstrzyga – zgodnie z Regulaminem – Marszałek Sejmu. Ponadto przepis ten (art. 175 ust. 2a) dotyczy wyłącznie zachowań w Sali Posiedzeń, a nie spraw opisanych we wniosku parlamentarzysty” – napisał na Twitterze.

