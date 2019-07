Pusty kajak dryfujący na Wiśle. Trwają poszukiwania 40-latka

Od wtorku trwają poszukiwania 40-latka, który wyszedł z domu, by łowić ryby na Wiśle. Po jakimś czasie znaleziono rzeczy osobiste oraz kajak należące do mężczyzny. Wciąż nie wiadomo, co stało się z ich właścicielem.

We wtorek po południu przypadkowy mężczyzna, który przyszedł nad Wisłę w Puławach, zauważył dryfujący po rzece pusty kajak. Nawołując głośno, próbował odnaleźć jego właściciela. Gdy to nie poskutkowało, powiadomił służby. Znaleziono ubrania Policjanci, którzy pojechali na miejsce, wyciągnęli kajak z wody. Wewnątrz znajdowały się buty, kapok oraz plecak z rzeczami osobistymi. Na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze pełniący służbę na łodzi. Na wyspie znajdującej się nieopodal znaleźli ubrania, wędkę oraz inne przedmioty. Jak się okazało należały one do 40-letniego mieszkańca Puław. Mężczyzna wyszedł z domu 2 lipca przed południem z zamiarem wędkowania na Wiśle. Nad rzeką znaleziono również jego samochód. Poza policjantami działania poszukiwawcze prowadzili strażacy z PSP oraz OSP z Góry Puławskiej i OSP Włostowice, a także WOPR. W środę akcja poszukiwawcza została wznowiona. Policjanci, strażacy oraz WOPR sprawdzają brzegi Wisły. Zaplanowano także działania specjalistycznej grupy nurków ze straży pożarnej. Czytaj także:

