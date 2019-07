Dwóch posłów PO przechodzi do PSL. Dołącza do nich przedstawiciel Nowoczesnej

– Rada Naczelna PSL już wcześniej podjęła decyzję o budowaniu Koalicji Polskiej ze środowiskami, które podzielają nasze wartości. Dziś powstaje klub parlamentarny PSL – Koalicja Polska – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej konferencji prasowej. Dodał, że jest to „pierwszy etap przed wyborami”. – Nowy klub tworzą członkowie PSL, Unii Europejskich Demokratów oraz posłowie Marek Biernacki, Jacek Tomczak i Radosław Lubczyk. Oprzemy nasze działanie o wolność sumienia w sprawach światopoglądowych i realizacji naszego programu – podkreślił lider ludowców.

Lubczyk to poseł Nowoczesnej, który pod koniec maja nie wszedł do klubu PO-KO. Biernacki i Tomczak są konserwatystami, którzy wbrew polityce partyjnej PO opowiedzieli się za projektem zaostrzającym prawo antyaborcyjne. – To ostatni moment, by skończyć z wojną polsko-polską. Chcemy scalić Polaków. Ta walka polityczna, która dzieli nawet rodziny jest przekleństwem – powiedział Biernacki na konferencji prasowej. – Byłem w PO od samego początku. Zostałem usunięty za głosowanie zgodnie ze swoim sumieniem. Nie wypowiadałem się jednak negatywnie o Platformie, mimo że nie popierałem sojuszu z SLD – dodał.

Tomczak z kolei podkreślił, że Polska „potrzebuje formacji centrowej, która broni wartości chrześcijańskich” . Dodał, że teraz członkowie PSL chcą budować „szeroki front wokół ludowców, który odsunie PiS od władzy” .

Czytaj także:

Jarosław Kaczyński premierem? „Nie chce, bo nie musi”