Robert Biedroń mówi o trzech scenariuszach na wybory. „Wiosna chce być przygotowana”

– Mamy już koncepcje co do tego, jak będzie wyglądało to zbieranie podpisów, żeby zarejestrować nasze listy wyborcze. Przystępujemy także do układania naszych list wyborczych. Oczywiście jesteśmy gotowi na modyfikację, ale Wiosna chce być przygotowana do każdego z trzech scenariuszy. A więc do samodzielnego startu, w ewentualnej koalicji lewicowej i do startu w jeszcze szerszym bloku, ale tutaj nie możemy czekać na zakończenie rozmów. Chcemy być gotowi, dlatego dzisiaj Wiosna prezentuje nasz sztab wyborczy – powiedział Robert Biedroń na briefingu przed Sejmem. Słowa polityka przytacza portal 300polityka.pl. Szefem sztabu wyborczego został Krzysztof Gawkowski, a jego zastępcą Krzysztof Śmiszek. Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że „po ogłoszeniu (daty - red.) wyborów Wiosna Roberta Biedronia będzie chciała przeprowadzić konwencję otwierającą kampanię wyborczą, prezentującą liderów naszych list, ale i założenia programowe”.

„Budowanie koalicji lewicowej”

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi różne ugrupowania prowadzą rozmowy w celu utworzenia koalicji. – Rozmawiamy i myślę, że za niedługo będziemy w stanie przedstawić państwu całkiem ciekawe rezultaty tych rozmów. To bardzo wiele ugrupowań, począwszy od Inicjatywy Feministycznej, przez Zielonych, SLD, Partię Razem, Unię Pracy, KOD, Obywateli RP, Barbarę Nowacką, z którą także było spotkanie. Bardzo szeroko rozmawiamy na lewicy – powiedział lider Wiosny. Robert Biedroń dodał, że „nie wszystkie ugrupowania wyraziły chęć kontynuacji tych rozmów, bardziej konkretnych, ale większość z nich chce rozmawiać”.

– Dla nas oczywistym wyborem jest przede wszystkim budowanie koalicji lewicowej, postępowej. W tym kierunku będziemy zmierzać – zapowiedział lider Wiosny. – Będziemy konsekwentnie podążali lewicową, postępową drogą. Może to i lepiej, może dzięki temu zachowamy wiarygodność, nasze wartości, nasz program, a wyborcy osądzą ostatecznie na kogo postawią – stwierdził Robert Biedroń, cytowany przez portal 300polityka.pl.

