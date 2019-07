Była więźniarka Auschwitz nie żyje. Zmarła podczas wizyty w Polsce

Eva Mozes Kor, która przeżyła Holocaust, przez wiele lat podróżowała po całym świecie dzieląc się świadectwem przeżyć z czasów II wojny światowej. Na licznych spotkaniach opowiadała o tym, jak była poddawana eksperymentom doktora Mengele w Auschwitz. Założyła nawet mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych Candles Holocaust Museum and Education Center, czyli ośrodek propagujący wiedzę na temat II wojny światowej i Holocaustu. Ostatnio instytucja zorganizowała wycieczkę do Polski, w której wzięli udział nastoletni uczniowie. Na facebookowym profilu Candles pojawiły się zdjęcia dokumentujące wizytę Evy Mozes Kor oraz młodzieży w Auschwitz.

Jak podaje agencja AP, podczas pobytu w Polsce Kor mieszkała w Krakowie. Tam w czwartek rano przebywając w pokoju hotelowym poczuła się źle i zmarła jeszcze przed przewiezieniem do szpitala. W ostatnich chwilach życia towarzyszył jej syn, który później wyjaśnił, że 85-letnia Kor przeszła w tym roku operację serca, a w ostatnim czasie miała problemy z oddychaniem. – Mama byłaby zła, gdybym płakał – wyjasnił Alex Kor w rozmowie z The Times of Israel. – Chciałaby również, żeby inni ludzie po jej śmierci nie płakali, tylko podążali jej śladami starając się naprawiać złe rzeczy i czynić świat lepszym – dodał.

Poddawano ją eksperymentom

Eva Mozes Kor urodziła się w 1934 roku w Rumunii. W wieku 10 lat trafiła do obozu wraz z rodzicami, starszym rodzeństwem i siostrą bliźniaczką. Tam tuż po przybyciu oddzielono ją i jej siostrę od reszty rodziny. Kobieta wspominała, że była wykorzystywana do dwóch typów eksperymentów. – W poniedziałki, środy i piątki trzymali mnie z siostrą i innymi bliźniętami nago w jednym z pomieszczeń nawet przez osiem godzin. Mierzyli każdą część mojego ciała, potem porównywali do wyników mojej siostry i do schematów – relacjonowała Eva. W pozostałe dni bliźniaczkom była pobierana krew, a do ich krwiobiegu wstrzykiwano niezidentyfikowane substancje. Historia Kor rozstała rozpowszechniona dzięki filmowi, w którym była więźniarka opowiadała o swoich przeżyciach.