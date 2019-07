Przestępcy podszywają się pod mBank. Uwaga na fałszywe maile

„Na Twoją skrzynkę mailową mogła trafić fałszywa wiadomość. Wysłali ją cyberprzestępcy podszywający się pod mBank. W mailu znajdziesz informację o zarejestrowaniu zlecenia przelewu. Zawiera on załącznik w formacie DOCX do pobrania. Otworzenie pliku może spowodować infekcję komputera” – ostrzega mBank w komunikacie. Na stronie placówki znalazł się przykładowy mail, jaki rozsyłają przestępcy.

Czym grozi pobranie załącznika?

Zespół mBank poinformował, co grozi klientom, którzy otworzą załącznik takiego maila. Po jego pobraniu na komputerze może automatycznie zostać zainstalowane fałszywe oprogramowanie, przez które przestępcy przejmą kontrolę nad urządzeniem swojej ofiary. Dzięki temu mogą poznać loginy czy hasła do kont bankowych lub nawet wyświetlić specjalnie spreparowane komunikaty, by wyłudzić poufne dane. To z kolei może prowadzić do utraty pieniędzy z konta bankowego.

Osoby, które pobiorą taki załącznik powinny w pierwszej kolejności przeskanować komputer programem antywirusowym. Warto również zmienić hasła zarówno do serwisu mBanku jak i innych kont bankowych, pocztowych czy w mediach społecznościowych. Najbezpieczniej będzie korzystać przy tym z innego urządzenia.

Przy okazji mBank przypomniał, że nigdy nie wysyła do klientów maili zawierających link do logowania do serwisu transakcyjnego. „mBank nie prosi o podanie danych osobowych w czasie logowania do serwisu transakcyjnego (w szczególności nazwiska panieńskiego matki, numeru pesel, danych dowodu, nr karty, telekodu), nie prosi o aktywację usług lub zwrot środków podczas logowania do serwisu transakcyjnego, nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania oraz nie prosi o wykonanie przelewów testowych” – dodano.

