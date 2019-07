Konwencja PiS w Katowicach. Kaczyński: Polska musi pozostać wyspą wolności, choć inni chcą to zakłócić

Trwa konwencja programowa PiS oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach pod hasłem „Myśląc Polska”. W piątek politycy i działacze debatowali m.in. o polityce i bezpieczeństwie energetycznym, ochronie środowiska i społeczeństwie obywatelskim. W programie na sobotę 6 lipca znalazły się m.in. panele dotyczące polskiej wsi, finansów publicznych, mediów czy systemu zdrowia.

Przemówienia wygłosili także liderzy PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski. Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kwestię programu PiS, który ma być programem stabilizacji i rozwoju. – Zaczynamy z dobrego punktu. Teraz od nas zależy czy będziemy mogli iść dalej, skutecznie. Po to, żeby iść dalej, potrzebujemy nowego programu. Stoją przed nami bardzo ważne wyzwania odnoszące się do wszystkich sfer naszego życia publicznego, społecznego i gospodarczego. Nie możemy niczego uronić z tego, co zostało już przekazane społeczeństwu. Musimy szukać wszystkich zasobów wzrostu. Zasoby finansowe, zarówno te w kraju, jak i te zewnętrzne, dla wielkich przedsięwzięć – ocenił Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że dobry czas dla Polski powinien i musi trwać, bo Polska jest dla nas wielką wartością. – Polska jest także wartością dla Europy, dla całego świata, cywilizacji chrześcijańskiej. To musi prowadzić nas ku jeszcze jednemu problemowi, o którym trzeba rozmawiać, bo jest on głównym wymiarem naszego życia. Tym wymiarem jest wolność. Polska musi pozostać wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata – przekonywał.

„Wiatr zmian oczyścił Polskę”

– Wiatr zmian oczyścił Polskę, miliony Polaków mogą oddychać pełną piersią. To były dobre cztery lata dla Polski. Nadchodzi nowy czas, wielkich ambitnych inwestycji, położenia kolejnych fundamentów i pięter m.in. Centralny Port Komunikacyjny czy rozwój infrastruktury kolejowej. Potrzebujemy inwestycji w odnawialne źródła energii, retencję wody, rozwój mieszkalnictwa. Musimy przystąpić do wyścigu o przyciąganie talentów – tłumaczył wicepremier.

Lider Porozumienia dodał, że konieczny będzie systemowy przegląd instytucji oraz przepisów prawa, aby wykluczyć wszystkie sprzeczności. – Duża część establishmentu, oni dzisiaj są przeciwko nam. Nie rozumieją i nie podzielają naszych celów. Tych ludzi można przekonać do dobrego programu, jaki ma Zjednoczona Prawica – podkreślił Jarosław Gowin. – Potrzebujemy silnego i sprawczego, jednego państwa. Polska jest i pozostanie państwem unitarnym. Nasz program będzie programem Polski ambitnej. Zapraszam do realizacji tego programu wszystkich Polaków – zakończył swoje wystąpienie.

„Pokazaliśmy, że państwo może chronić słabszych”

– Dobra zmiana jest mierzalna. Można ją udowodnić twardymi liczbami. Możemy dzisiaj z podniesionym czołem powiedzieć, że bardzo wiele się udało. Zdarzyła się ostatnio awaria komercyjnych banków, które 1 lipca nie dawały rady, gdy Polacy ruszyli masowo z wnioskami o 500 złotych na dziecko (...). Myślę, że ten drobny szczegół pokazuje, że realizujemy nasze zobowiązania. Pokazaliśmy, że państwo może chronić słabszych – mówił Zbigniew Ziobro.

– Nie ulega żadnej wartości, że raportu NIK pokazujące ogromną lukę VAT-owską, to nie fikcja, ale smutna rzeczywistość, odnosząca się do realia władzy Platformy Obywatelskiej. Pokazaliśmy, że przez konkretne zmiany w państwie, te pieniądze trafiają tam, gdzie powinny, czyli do biednych rodzin – przekonywał minister sprawiedliwości. – Polska musi być wyspą wolności. Nasza wspólna praca służy obronie polskich rodzin w sferze materialnej, ale także chrześcijańskiej tożsamości. Musimy być nowocześni, ale musimy szanować naszą tradycję – stwierdził lider Solidarnej Polski dodając, że „PO chce seksualizacji dzieci od czwartego roku życia”.