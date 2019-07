Politycy PO zaczęli objazd kraju. Uwagę internautów przykuło nagranie z Arłukowiczem

Sztab wyborczy Platformy Obywatelskiej rozpoczął objazd kraju. W piątek 5 lipca Grzegorz Schetyna, Barbara Nowacka, Robert Tyszkiewicz, Bartosz Arłukowicz oraz inni politycy PO udali się na północ województwa mazowieckiego. Działacze Platformy Obywatelskiej pojawili się m.in. w Wierzbnie, gdzie spotkali się z potencjalnymi wyborcami w pieczarkarni. Później udali się m.in. na giełdę rolno-towarową w Białymstoku. W sobotę 7 lipca politycy opozycji pojawią się w Rajgrodzie, Augustowie, Suwałkach, Wiżajnach oraz Suchowoli.

Choć w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo relacji z rozmów z mieszkańcami Mazowsza i Podlasia, internauci szczególnie zwrócili uwagę na jeden filmik. Barbara Nowacka i Bartosz Arłukowicz udostępnili na swoich profilach na Twitterze krótkie nagranie, na którym wraz z innymi członkami sztabu podchodzą do jednego z mieszkańców Węgrowa. – Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS w Węgrowie – mówi eurodeputowany podając mężczyźnie rękę. – Niech mnie pan nie denerwuje – odparł mężczyzna i odszedł. W tle było słychać śmiech polityków.

Sztab wyborczy PO

Szefem sztabu wyborczego został Krzysztof Brejza. Wspierać go będzie m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, która zajmie się kampanią profrekwencyjną Adam Szłapka objął stanowisko sekretarza sztabu i będzie koordynował pracę sztabów regionalnych i powiatowych. Barbara Nowacka zajmie się sprawami kobiet oraz ochroną środowiska. – Będziemy ciężko pracować, zabieramy się do tego już w sposób zorganizowany – zapowiedział Brejza.

Do kampanii włączą się również samorządowcy, o czym mówił prezydent Gliwic. – Chcemy przedstawić swoje postulaty, rozwiązywać problemy mieszkańców. Wiemy jak to zrobić, przychodzimy z pomysłem. Chcę zaapelować do wszystkich wójtów, sołtysów, burmistrzów i radnych, by się do tego przyłączyli. Bez ich zaangażowania zarówno samorząd jak i przyszłość Polski mogą być zagrożone – podkreślił Zygmunt Frankiewicz. Do współpracy włączyli się m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Sztab wspiera również Bartosz Arłukowicz.

