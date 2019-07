Wybuch w kamienicy w Bytomiu, zginęły trzy osoby. Jest nagranie

Do wybuchu doszło w sobotę 6 lipca około godziny 13. Eksplozja miała miejsce na parterze jednej z czterokondygnacyjnych kamienic w Bytomiu, a jej prawdopodobną przyczyną był wybuch butli z gazem. Jak podaje Wirtualna Polska, ugaszono już pożar, a budynek przeszukują ratownicy. Rzecznik bytomskiej straży pożarnej przekazał, że zginęły trzy osoby. Na Facebooku pojawiło się już nagranie ukazujące skalę zniszczeń.

Do akcji włączono aż 17 zastępów straży pożarnej oraz helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 17 osób zostało ewakuowanych, a na miejscu pojawił się inspektor budowlany. Ma on stwierdzić, czy istnieje ryzyko zawalenia się kamienicy. Straty z pewnością są poważne, a o sile wybuchu świadczy fakt, że uszkodzone zostały okna w pobliskim budynku. Informację o śmierci trzech osób przekazało także RMF FM. Z doniesień radia wynika, że cztery osoby zostały ranne. Przekazano także, że ofiary to kobieta oraz jej kilkuletnie dzieci.