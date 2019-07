Beata Pawlikowska pisze o Ukraińcu. „Mam szczęście, bo sprząta u mnie, a nie ja u niego”

Beata Pawlikowska opublikowała 5 lipca na Facebooku wpis z „Wakacyjnego dziennika szczęścia”. „Oleg pochodzi z Ukrainy i przyjechał dzisiaj z własnym odkurzaczem, który wyglądał jak żółta łódź podwodna” – czytamy we wpisie podróżniczki. „Kiedy wyszedł, znów pomyślałam, że jestem szczęśliwa. Szczęśliwa, bo mam to ogromne szczęście, ze Oleg sprząta u mnie, a nie ja u niego” – dodała. Post doczekał się tysiąca reakcji i ponad 500 komentarzy. Wiele z nich było krytycznych wobec Pawlikowskiej.

Co piszą internauci?

„Dla pani miarą szczęścia jest to, że jest Pani w lepszej sytuacji finansowej od drugiej osoby? I że wykorzystuje Pani obcokrajowca? Mi byłoby wstyd chwalić się brakiem szacunku do innych ludzi i ich pracy”– napisała jedna z internautek. W innym z komentarzy czytamy, że Pawlikowska „wdzięczność pomyliła z wyższości ą", chociaż nie zabrakło także fanów broniących byłej żony Wojciecha Cejrowskiego. „Oleg opuścił swój kraj za chlebem, Beata nie musi. Czy to nie wystarczający powód, żeby uznać, że ma się szczęście” – napisała jedna z komentujących.

Na krytyczne opinie postanowiła odpowiedzieć sama zainteresowana. Pawlikowska w komentarzu pod własnym postem stwierdziła, że spojrzała na sprawę z innej perspektywy. „Chodzi o to, że w życiu wszystko jest nieprzewidywalne. Równie dobrze to ja mogłabym być osobą, która sprząta u Olega” – stwierdziła. „Kiedyś pracowałam jako sprzątaczka w hotelu i wiem jak to jest. Teraz pracuję jako ktoś inny i doceniam fakt, że dzisiaj ja nie sprzątam u kogoś, lecz ktoś u mnie. Nie wiem jak będzie jutro” – podsumowała.

