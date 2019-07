Robert Biedroń całujący Anję Rubik. Polityk pochwalił się zdjęciem

„Dziś Światowy Dzień Pocałunku. Świętujecie?” – napisał Robert Biedroń na Facebooku, dołączając zdjęcie z Anją Rubik. Fotografia pochodzi z ubiegłorocznej gali Kobiety Roku Glamour i jest dowodem na bliską relację, jaka łączy polityka i modelkę. Lider Wiosny znany jest z działalności na rzecz środowisk LGBT, a Rubik dała się poznać jako propagatorka szerzenia edukacji seksualnej wśród młodzieży w Polsce.

Na odpowiedź internautów nie trzeba było długo czekać. „Taki nieśmiały ten buziak” – napisał jeden z nich. „Jest w Robercie coś co kręci kobiety” – stwierdził ktoś inny. Pod zdjęciem pojawiło się już ponad 4 tys. reakcji i ponad 200 komentarzy.

Trzy scenariusze przed wyborami

– Mamy już koncepcje co do tego, jak będzie wyglądało to zbieranie podpisów, żeby zarejestrować nasze listy wyborcze. Przystępujemy także do układania naszych list wyborczych. Oczywiście jesteśmy gotowi na modyfikację, ale Wiosna chce być przygotowana do każdego z trzech scenariuszy. A więc do samodzielnego startu, w ewentualnej koalicji lewicowej i do startu w jeszcze szerszym bloku, ale tutaj nie możemy czekać na zakończenie rozmów. Chcemy być gotowi, dlatego dzisiaj Wiosna prezentuje nasz sztab wyborczy – powiedział Robert Biedroń na briefingu przed Sejmem, który zorganizowano 5 lipca. Słowa polityka przytacza portal 300polityka.pl. Szefem sztabu wyborczego został Krzysztof Gawkowski, a jego zastępcą Krzysztof Śmiszek. Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że „po ogłoszeniu (daty – red.) wyborów Wiosna Roberta Biedronia będzie chciała przeprowadzić konwencję otwierającą kampanię wyborczą, prezentującą liderów naszych list, ale i założenia programowe”.