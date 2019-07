Tusk skomentował słowa Kaczyńskiego. „Kompetencje zupełnie nie te”

Trwa konwencja programowa PiS oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach pod hasłem „Myśląc Polska”. W piątek politycy i działacze debatowali m.in. o polityce i bezpieczeństwie energetycznym, ochronie środowiska i społeczeństwie obywatelskim. W programie na sobotę 6 lipca znalazły się m.in. panele dotyczące polskiej wsi, finansów publicznych, mediów czy systemu zdrowia.

Słowa Kaczyńskiego i odpowiedź Tuska

Jarosław Kaczyński podczas przemówienia podkreślił, że dobry czas dla Polski powinien i musi trwać, bo Polska jest dla nas wielką wartością. – Polska jest także wartością dla Europy, dla całego świata, cywilizacji chrześcijańskiej. To musi prowadzić nas ku jeszcze jednemu problemowi, o którym trzeba rozmawiać, bo jest on głównym wymiarem naszego życia. Tym wymiarem jest wolność. Polska musi pozostać wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata – przekonywał.

– Alternatywą jest czas przeszły, w którym nic nie można było zrobić, wszystko było niemożliwe. Ale czas przeszły na swój sposób wzbogacony o to wszystko, co ostatnio usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, o tę wielką ofensywę – użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku – wielką ofensywę zła. Musimy tę ofensywę odrzucić. Musimy wygrać – powiedział Kaczyński.

To właśnie do tej wypowiedzi Donald Tusk nawiązał na Twitterze. „Mówią, że chcą »odrzucić ofensywę zła« i że będą szerzyć dobro. Cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te” – ocenił szef Rady Europejskiej.

Co jeszcze mówił Kaczyński?

Kaczyński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kwestię programu PiS, który ma być programem stabilizacji i rozwoju. – Zaczynamy z dobrego punktu. Teraz od nas zależy czy będziemy mogli iść dalej, skutecznie. Po to, żeby iść dalej, potrzebujemy nowego programu. Stoją przed nami bardzo ważne wyzwania odnoszące się do wszystkich sfer naszego życia publicznego, społecznego i gospodarczego. Nie możemy niczego uronić z tego, co zostało już przekazane społeczeństwu. Musimy szukać wszystkich zasobów wzrostu. Zasoby finansowe, zarówno te w kraju, jak i te zewnętrzne, dla wielkich przedsięwzięć – ocenił Kaczyński.