Zaskakujące słowa Wałęsy o Kaczyńskim. „Ja go kocham jako człowieka”

Lech Wałęsa postanowił przypomnieć na swoim profilu na Instagramie wywiad z 10 grudnia 2018 roku. Nagranie podpisał zaledwie kilkoma słowami. „Warto wysłuchać. Ostre, ale właściwie” – napisał. Były prezydent mówił wówczas m.in. o prezesie PiS. Pytany o wzajemną nienawiść obu panów, były prezydent odparł, że jest za przerwaniem łańcucha wzajemnej nienawiści. – Ja go kocham. Ja go kocham jako człowieka, tylko nie pozwolę na to, by łamano prawo i zasady – stwierdził.

Kaczyński bohaterem na Facebooku

To nie pierwszy raz, gdy na profilu byłego prezydenta na Facebooku pojawia się nagranie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Niecały miesiąc temu Lech Wałęsa udostępnił filmik z 2015 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało się do wyborów parlamentarnych. Jarosław Kaczyński odwiedził wówczas m.in. Ostrołękę. Na filmiku udostępnionym przez Wałęsę słyszymy prezesa PiS, który mówi o węglu. Przy okazji zalicza wpadkę podając w wypowiedzi ceny węglowodanów a nie węgla. – Bardzo często wysyła się taki argument: dzisiaj ceny węgla są niewysokie, mamy do czynienia z okresem zdarzającym się w dziejach gospodarki, gdy ceny węglowodanów są niskie, więc niektórzy twierdzą, że nie opłaca się wydobywać węgla(…) Odrzucamy ten sposób myślenia. Wiemy, że węgiel jest potrzebny, bo jest naszym jedynym, obok węgla brunatnego, poważnym zasobem energetycznym – tłumaczy prezes PiS. Chwilę później na ekranie pojawia się kobieta, która niemal płacze ze śmiechu. Nie wiadomo, kim ona jest, ani dlaczego została zestawiona na nagraniu z wypowiedzią prezesa PiS.