Kaczyński: Jesteśmy formacją demokratyczną. Kiedyś historycy ten fakt zauważą

Od piątku 5 lipca odbywała się konwencja programowa PiS oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach pod hasłem „Myśląc Polska”. W piątek politycy i działacze debatowali m.in. o polityce i bezpieczeństwie energetycznym, ochronie środowiska i społeczeństwie obywatelskim. W programie na sobotę 6 lipca znalazły się m.in. panele dotyczące polskiej wsi, finansów publicznych, mediów czy systemu zdrowia. Na zakończenie partyjnego spotkania przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński.

– Będziemy szli tą drogą. Będziemy prowadzili politykę merytoryczną, przemyślaną, opartą o wiedzę. Politykę, która będzie jednocześnie budowała to, o czym tutaj mówiłem czyli wiarygodność, bo bez wiarygodności nie ma demokracji. Musimy budować wiarygodność, budować zaufanie i musimy w ten sposób przekonywać społeczeństwo do tego, co czynimy, do tej wielkiej dobrej zmiany. W ten sposób musimy podtrzymywać dobry czas Polaków, dobry czas Polski – mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że byłoby dobrze, gdybyśmy o tyle zwiększyli nasz wynik wyborczy w najbliższych wyborach w sensie procentowym, o ile zwiększyliśmy udział panelistów i uczestników tej konferencji. – Takich konferencji było w dziejach naszej formacji bardzo wiele. Wypada zapytać Polaków, jaka forma uprawiania polityki jest lepsza. Czy ta, która my stosujemy, dyskutując, przygotowując i realizując programy, czy ta, która opiera się na emocjach, głównie negatywnych. Jestem osobiście przeświadczony, że pierwszy model jest nieporównanie lepszy dla Polski – ocenił prezes PiS. – Prawo i Sprawiedliwość jest formacją demokratyczną i demokratyczna jest nasza koalicja. I sądzę, że kiedyś historycy ten fakt zauważą i uznają go za wielki dorobek i wielką, pozytywną zmianę w naszej polityce, w naszym życiu publicznym. Musimy iść tą drogą, bo innej, dobrej dla naszej ojczyzny nie ma – dodał polityk.

W przemówieniu padły też słowa skierowane do partii opozycyjnych. – Choć generalnie nie jest moją rolą wspieranie opozycji, w najmniejszym stopniu nie jest to moja rola, to pozwolę sobie zwrócić się do formacji opozycyjnych, żeby ten problem przemyślały – w interesie kraju, ale także interesie ich własnym – powiedział. – Musimy podtrzymywać dobry czas Polaków, dobry czas Polski. W październiku, a być może w listopadzie, to decyzja pana prezydenta, odbędą się wybory parlamentarne. Musimy w tych wyborach odnieść zwycięstwo, które pozwoli ten czas podtrzymać. Zwyciężymy czynem i myślą, myślą i czynem – podsumował prezes PiS.