Kaczyński o tym, jak powstał program 500 plus. „Obliczyłem w pamięci, że nas na to stać”

Od piątku do niedzieli w Katowicach trwała konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Przemówienia wygłosili m.in. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin. Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki oraz Beata Szydło. Już po zakończeniu konwencji prezes PiS pojawił się w TVP Info. – Rząd wsłuchuje się w głosy obywateli i stara się, by z owoców wzrostu gospodarczego korzystało całe społeczeństwo. Polska począwszy od 1992 rozwijała się w tempie nie najwolniejszym, chociaż oczywiście mogło być lepiej. Tylko owoce tego rozwoju przypadały pewnej części społeczeństwa. My uruchomiliśmy taki proces, żeby całe społeczeństwo na tym korzystało – powiedział Kaczyński.

Jako przykład prezes PiS podał program 500 plus. – Pomysł wprowadzenia programu powstał kilka lat temu w Krakowie, w trakcie prywatnej rozmowy. Wtedy obliczyłem w pamięci, że stać nas na 500 plus od drugiego dziecka, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że się uda od pierwszego. Później porządkując finanse publiczne i podtrzymując – mimo złej koniunktury w Europie – przyzwoity poziom wzrostu, zdołaliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że można bez żadnych perturbacji dla finansów publicznych, dla całej gospodarki wprowadzić ten program także od pierwszego dziecka – tłumaczył Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że uruchomienie programu w rozszerzonej formule nie wynika z wyborczych kalendarzy. – Najpierw trzeba było zgromadzić odpowiednie środki, odpowiednio wszystko uporządkować, a później ten program realizować – zaznaczył.