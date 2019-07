Kukiz zbliża się do PSL i oddala od Gowina. Nagrał o polityku piosenkę

Negocjacje między PSL-em i Kukiz15 na temat startu z wspólnych list do parlamentu krajowego nie są wcale takie łatwe. – Kukiz myśli zupełnie nieracjonalnie. Chce, żebyśmy szli do wyborów jako akcja wyborcza, czyli bez subwencji. PSL nigdy się na to nie zgodzi – mówi zaufany Władysława Kosiniaka-Kamysza. I dodaje: – Przecież właśnie przez brak pieniędzy Kukiz ostatnio poniósł porażkę. Wydawało się, że teraz szuka jakiegokolwiek podmiotu, które te pieniądze ma, żeby robić kampanię. A on wyskakuje nam z tym, żebyśmy się zrzekli finansowania. Absurd – twierdzi nasz rozmówca.

Paweł Kukiz jest chyba jednak przekonany, że do koalicji z PSL-em coraz bliżej, bo zdecydował się nawet na przeprosiny ludowców w telewizji. A za co? Za nazwanie PSL grupą przestępczą. – Skoro nikogo nie zatrzymano, nikt nie siedzi, to znaczy że się bardzo mocno myliłem w tej ocenie. Jeszcze raz przepraszam – stwierdził Paweł Kukiz pytany przez dziennikarzy o swoje archiwalne wypowiedzi na temat PSL.

Zbliżenie z PSL-em jest wynikiem ochłodzenia relacji z PiS. A co za tym idzie z człowiekiem, który był pośrednikiem w relacjach Kukiz-Kaczyński Jarosławem Gowinem. Ów polityk miał stać się w mniemaniu Pawła Kukiza wrogiem. – Ktoś z Nowogrodzkiej nastawił Kukiza przeciwko Gowinowi. I tak Paweł przelał całą złość za brak koalicji z PiS-em na byłego sprzymierzeńca – opowiada jedenz polityków prawicy.

Doszło nawet do tego, że podobno Paweł Kukiz napisał piosenkę o Jarosławie Gowinie. Ta miała znaleźć się na najnowszej płycie muzyka. – Gowin bał się przesłuchać tej płyty – opowiada polityk prawicy.