Uwaga na fałszywą stronę Allegro. Ta oferta to pułapka

W sieci rozsyłany jest link, który prowadzi do aukcji, na której można kupić iPhone X w wersji 246 GB za tysiąc złotych. W sklepach ten produkt kosztuje około 4 tysięcy. Przestępcy mają nadzieję, że internauci skuszą się na zakup w okazyjne cenie.

Dziennikarze portalu gazeta.pl dokładnie opisują, na czym polega oszustwo. Po kliknięciu przycisku Kup Teraz, klient musi podać dane do wysyłki i wybrać metodę płatności. Po pewnym czasie strona symuluje, że korzysta z normalnej bramki płatniczej. Za chwilę otrzymujemy informację o wygaśnięciu linku. Internauta jest kierowany do skorzystania z innej bramki – „zupełnie legalnej, ale przeznaczonej dla wysyłających pieniądze do Wielkiej Brytanii”. Jak podkreśla gazeta.pl, transakcja odbywa się tak jakby internauta faktycznie płacił sprzedawcy za przedmiot. Nie jest to próba wyłudzenia danych potrzebnych do korzystania z bankowości elektronicznej.

Przestępcy działają tzw. metodą phishingu, czyli podszywania się pod inny znany podmiot w celu wyłudzenia lub nakłonienia ofiary do określonego działania. Jak informują dziennikarze portalu gazeta.pl, do oszustw dochodzi pod adresem „ailegro”.