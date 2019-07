Problemy klientów Itaki, lot opóźniony o kilkadziesiąt godzin. „Jest jedna wielka katastrofa”

W niedzielę 7 lipca 2019 roku o godzinie 8.30 grupa klientów biura Itaka miała wylecieć do Heraklionu. Z powodu wykrycia awarii samolotu, maszyna nie wystartowała zgodnie z planem z podkatowickich Pyrzowic.

„Jest jedna wielka katastrofa”

– Dużo osób zrezygnowało w ogóle z dalszego ciągnięcia tego wszystkiego. Jest jedna wielka katastrofa. Zamiast wypoczywać już drugi dzień, siedzimy w hotelu. Z tego, co mi powiedział recepcjonista przez telefon, to wylot ma być o godz. 22 lub o 18:30 – powiedziała reporterom RMF FM turystka. W identycznej sytuacji są również osoby, które na lotnisku w Heraklionie oczekują na lot powrotny do Polski.

Jak zauważają dziennikarze RMF FM, to nie pierwszy tego typu problem Itaki w sezonie. Pod koniec czerwca, turyści, którzy wracali z Turcji do kraju, a także ci, którzy dopiero wybierali się do tego kraju na wakacje, musieli zmagać się z podobnym utrudnieniami.

Czytaj także:

Uwaga na fałszywą stronę Allegro. Ta oferta to pułapka