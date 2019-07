Dworczyk mówi o składzie komisji ds. pedofilii. „Chcemy, żeby to była jak najszersza reprezentacja”

– Skład komisji ds. pedofilii będzie wybierany w części przez Sejm większością 3/5 głosów. Chcemy, żeby to była jak najszersza reprezentacja, merytoryczna reprezentacja, plus osoby wskazywane przez pana premiera, przez pana prezydenta, przez Rzecznika Praw Dziecka. Na tym etapie, na którym ja zaznajamiałem się z projektem, to w składzie komisji było siedem osób – powiedział Michał Dworczyk w programie „Graffiti”. – Jeżeli uda się dokończyć w dniu dzisiejszym prace Komitetowi Stałemu Rady Ministrów, to ten projekt również stanie na jutrzejszej Radzie Ministrów tak, żeby jeszcze w lipcu trafić do parlamentu – dodał szef kancelarii premiera na antenie Polsat News.

Premier Morawiecki: Nie będzie już przyzwolenia na milczenie

Mateusz Morawiecki na zorganizowanej pod koniec maja konferencji prasowej mówił o powołaniu komisji ds. badania przypadków pedofilii. – Podczas posiedzenia Rady Ministrów zajęliśmy się również dwoma bardzo ważnymi tematami. Pierwszy dotyczył powołania komisji państwowej ds. badania wszelkich przypadków pedofilii. Nasz rząd dążył do tego, żeby zaostrzyć kary za te zbrodnie. Zdecydowaliśmy o powołaniu państwowej komisji do zbadania wszelkich przypadków pedofilii. Nie może być taryfy ulgowej dla kogokolwiek. Dlatego powołaliśmy komisję, żeby uniknąć przypadków tuszowania takich niedobrych działań. Nie będzie już przyzwolenia na milczenie. Chcemy zaprosić do niej również przedstawicieli opozycji. Zmienimy kodeks karny, nie będzie przyzwolenia na milczenie w sprawie pedofilii. Chciałbym, żeby nie było żadnego przedawnienia w sprawie pedofilii – powiedział szef polskiego rządu.