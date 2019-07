„Będziemy mieli dwucyfrowy wynik w wyborach”. Sawicki zakłada się z dziennikarzem

Dziennikarz stacji Polsat News Grzegorz Jankowski zapytał Marka Sawickiego, na jaki wynik w zbliżających się wyborach parlamentarnych liczą członkowie PSL. Polityk odpowiedział, że „z pewnością będzie to dwucyfrowy wynik”. Wówczas prowadzący spontanicznie się zaśmiał. – Zobaczy pan, że przebudowa sceny politycznej w tych wyborach będzie bardzo głęboka – dodał Marek Sawicki. Wtedy dziennikarz zaproponował zakład. – Stawiam butelkę ciepłego wiejskiego mleka, że z osiągnięciem takiego wyniku będziecie mieli chyba duży problem – stwierdził. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego postanowił podbić stawkę. – A ja stawiam bańkę mleka – odparł Sawicki.

W jakiej formule wystartuje PSL?

Naczelny Komitet Wykonawczy PSL dyskutował w piątek o formule startu w wyborach do Sejmu. Lider Ludowców powiedział, że nie wyobraża sobie koalicji od Wiosny do PSL. – Powinny być dwa bloki po stronie opozycji: umiarkowanie centrowy i lewicowy. Nie wyobrażam sobie koalicji z ugrupowaniami lewicowymi. Zapraszamy do budowy Koalicji Polskiej, do budowy umiarkowanego centrum – stwierdził polityk.

„PSL wyszedł z propozycją budowy Koalicji Polskiej”

– Po latach współpracy, po dobrych doświadczeniach w koalicji rządowej, w koalicjach samorządowych, naturalnym partnerem wydaje się być Platforma Obywatelska. Zresztą sama mówi, że dla nich również jesteśmy pierwszym wyborem. Tylko trzeba się określić. Albo buduje się umiarkowane centrum z PSL, albo buduje się koalicję z lewicą. Połączyć tego, według mnie, się nie da – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz otwierając Radę Naczelną PSL.

– Dziś bardzo wiele osób w Polsce czeka na naszą decyzję, nie będziemy się targować o miejsca, o listy, bo z Polską i o przyszłość Polski się nie targuje, o Polskę i o przyszłość Polski się dba. PSL jest formacją zakorzenioną w kulturze, tradycji, wartościach demokratycznych, chrześcijańskich, wartościach solidaryzmu społecznego i zasadzie pomocniczości. Wierni tej tradycji i wierni tym ideałom przez ostatni miesiąc prowadziliśmy konsultacje z naszymi sympatykami, członkami, żeby wybrać drogę najlepszą dla Stronnictwa, ale drogę dającą nadzieję na lepszą Polskę – tłumaczył lider Ludowców.

– PSL wyszedł z propozycją budowy Koalicji Polskiej, dla której ważna jest tradycja, ale także otwarcie na nowoczesność. Bo tak jak zjednoczona Europa nie stoi w sprzeczności z patriotyzmem, tak tradycja nie stoi w sprzeczności z nowoczesnością, tylko nie wolno dać się uwieść radykalizmom ani z prawej, ani z lewej strony. Odpowiedzią na radykalną rewolucję prawicy nie jest wojna światopoglądowa, nie jest radykalna lewica, nie jest rewolucja obyczajowa. Odpowiedzią na radykalizmy i z prawej, i z lewej strony jest umiarkowane centrum, które będziemy budować – stwierdził Kosiniak-Kamysz. Według szefa PSL jeden blok opozycji nie jest w stanie pokonać rządzących. – Mówimy to w interesie, a nie przeciwko opozycji. Tylko dwa bloki, określone programowo, ideowo, mają szansę na zatrzymanie samodzielnych rządów jednej partii – podkreślał.