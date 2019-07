Włodzimierz Czarzasty: Z obozem władzy zawsze się łączą mendy

„Byłem z Julią Przyłębską w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich a ze Stanisławem Piotrowiczem i Marcinem Wolskim w PZPR. Myślałem, że jestem wielką mendą a okazuje się że można być większą. Można z taką przeszłością zapisać się do PIS i awansować. Uczę się całe życie”– napisał Włodzimierz Czarzasty na Twitterze. Jego post z 3 lipca doczekał się kilku tysięcy reakcji i wielu udostępnień. Polityk był pytany o swoją wypowiedź w programie Onet Rano.

„To jest mendziarstwo”

Szef SLD podkreślił, że „od historii nikt nie ucieknie i on nie ma zamiaru uciekać” . Dodał, że należał zarówno do Zrzeszenia Studentów Polskich jak do PZPR, a później wstąpił do SLD. – Nie mówię, że nie byłem, nie tłumaczę tego, nie zasłaniam się, nie ukrywam – zaznaczył polityk. Przyznał też, że „najbardziej śmieszy go to, że w związku z tym, że rządzi PiS to nie wszyscy, ale część ludzi, którzy służyli reżimowi chowają to gdzieś pod koszulę, w staniki, w buty i mówią: »nie, nigdy w życiu nas tam nie było«” . – To jest mendziarstwo. Każdy ma swój życiorys i musi za ten życiorys brać odpowiedzialność – stwierdził Czarzasty.

Polityk przyznał, że nie dziwi go fakt, iż osoby, które w przeszłości były związane z PZPR, współpracują teraz z obecną władzą. – Z obozem władzy zawsze się mendy łączą. To normalna sprawa – dodał. Czarzasty stwierdził, że są ludzie, którzy łączą się z obozem władzy z powodu poglądów i „ludzie, którzy się przylepiają do obozu władzy, bo mają pieniądze, stanowiska, uznanie i im to imponuje” . – Tak jest. Zawsze tak było. Tylko trzeba mieć we wzroku coś takiego, żeby mendę od nie-mendy odróżnić – podsumował.

