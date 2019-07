Rząd zajmie się nowym 500 plus. Pieniądze trafią do niepełnosprawnych

– Ustawa o świadczeniu 500 plus dla osób niepełnosprawnych stanie jutro na posiedzeniu rządu. W najbliższych dniach ustawa trafi do Sejmu – mówił Michał Dworczyk podczas poniedziałkowego programu „Graffiti” w programie Polsat News. – Mam nadzieję, że Rada Ministrów przyjmie tę ustawę. W konsekwencji powinna ta ustawa znaleźć się w Sejmie w dniach najbliższych i mam nadzieję, że jeszcze w lipcu zajmie się nią Sejm – dodał szef kancelarii premiera.

Deklarację w sprawie 500 plus dla niepełnosprawnych złożył Mateusz Morawiecki. Premier w rozmowie z 300polityka.pl powiedział, że rząd chce, by projekt został wdrożony już jesienią. Ustawa ma być skierowana do „tych najbardziej poszkodowanych przez los, dla około pół miliona osób” . – To osoby, które są zupełnie pozbawione możliwości samodzielnego funkcjonowania, pracowania. Są osobami, które potrzebują najbardziej pomocy ze strony państwa – dodał. Podsumowując szef rządu stwierdził, że proces legislacyjny musi być domknięty już we wrześniu.

Co zakłada 500 plus dla niepełnosprawnych?

Jak przypomina Polsat News, dodatkowe 500 zł będzie przyznawane osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a które mają ustalone prawo do świadczenia takiego jak zasiłek stały, renta czy emerytura. Pieniądze otrzymają ci niepełnosprawni, którzy mają niskie świadczenie, które nie jest wystarczające do zaspokojenia potrzeb życiowych.

