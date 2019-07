Nowy wątek w tzw. aferze melioracyjnej. 6 osób zatrzymanych

Agenci szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wraz z żołnierzami z Żandarmerii Wojskowej zatrzymali sześć osób, wśród których jest między innymi żołnierz Wojska Polskiego.

– Zatrzymano m.in. prezesów jednej z fundacji, których zadaniem było przekazanie pieniędzy otrzymanych od zakładów chemicznych w policach do koszalińskiego klubu sportowego – oznajmił przedstawiciel CBA. – Zatrzymane osoby trafią do prokuratury. Tam usłyszą zarzuty – dodał.

Postępowanie dotyczy podejrzenia nieprawidłowości finansowych w działalności fundacji, występującej w imieniu AZS Koszalin S.A. Zatrzymanym po doprowadzeniu do Prokuratury Krajowej w Szczecinie zostaną ogłoszone zarzuty.

CBA informuje, że jak ustalono w toku śledztwa fundacja podpisywała w latach 2011-2013 umowy o świadczenie usług reklamowych z Zakładami Chemicznymi. Jednakże część środków przekazywanych przez Zakłady Chemiczne w związku z zawieranymi umowami nie trafiła do AZS Koszalin S.A. Zdaniem Biura wszystko wskazuje na to, że w konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Zakłady Chemiczne w kwocie ok. 2 milionów złotych.

Jest to wątek wyodrębniony z postępowania dotyczącego tzw. afery melioracyjnej, w której 3 lipca br. prokuratura skierowała już akt oskarżenia. W aferze jest 42 podejrzanych. Dotyczący jej akt oskarżenia to ponad 1100 stron, dotyczących 32 osób, które oskarżane są łącznie o 94 zarzuty.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP: „Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu” .

