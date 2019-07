Planował „zbrodnię doskonałą”. 54-latek zatrzymany w Warszawie za zlecenie zabójstwa żony

Z ustaleń warszawskich funkcjonariuszy wynika, że 54-latek już od kwietnia 2018 roku planował zabójstwo żony. To miała być „zbrodnia doskonała”, zorganizowana w najdrobniejszych szczegółach. W realizację tego planu został zaangażowany także 35-letni znajomy mężczyzny, z którym na co dzień prowadził wspólne interesy. Ich plany zostały pokrzyżowane przez policjantów, którzy odkryli okoliczności planowanej zbrodni oraz motywy, jakimi miał kierować się 54-latek.

Grozi im dożywocie

Mundurowi podejrzewają, że mężczyzna planując zabójstwo żony chciał rozwiązać swoje problemy osobiste i finansowe. Jak wynika z informacji funkcjonariuszy, kobieta miała zostać pozbawiona życia podczas wyjazdu do Kazimierza Dolnego. Natomiast 35-latek za pomoc w tej zbrodni miał otrzymać znaczną kwotę pieniędzy.

Obaj mężczyźni trafili do aresztu oraz zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 54-latek jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa. 35-latek odpowie również za pomocnictwo w tej zbrodni. Za te przestępstwa może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obaj zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.