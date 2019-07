W sieci groził śmiercią posłowi PO. Usłyszał wyrok

– Była taka sytuacja, że zacząłem dostawać wiadomości na Facebooku od anonimowego człowieka, który groził mi i mojej rodzinie śmiercią. Sugerował, że wie gdzie mieszkam – powiedział Cezary Tomczyk w rozmowie z dziennikarzami Polsat News. Sprawą gróźb zajęła się policja, a następnie prokuratura. Śledczym udało się namierzyć mężczyznę, który je wysyłał. 24-latek został oskarżony o składanie gróźb karalnych i uprawdopodobnianie ich spełnienia. – To druga w Polsce sprawa karna w takiej sprawie. Pierwsza była sprawa poseł Pomaskiej i radnej Kołakowskiej – dodał Cezary Tomczyk.

We wtorek 9 lipca 2019 roku Sąd Okręgowy w Katowicach podjął decyzję w sprawie 24-latka. Mężczyzna został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Jak podaje Polsat News, 24-latek będzie musiał zapłacić także grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych. – To ważna decyzja sądu, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich tych, którzy są ofiarami hejtu, gróźb, mowy nienawiści w internecie. Okazuje się, że nikt w sieci nie jest anonimowy. Każda osoba, która dopuszcza się gróźb, musi liczyć się z tym, że za to odpowie – powiedział Cezary Tomczyk w rozmowie z Wirtualną Polską.

