Klepacka skomentowała historię 5-letniego transseksualnego chłopca. „Nie pomyślała o tym wcześniej”

Dziennikarz Rafał Betlejewski pokazał na swoim kanale w serwisie Youtube historię 5-letniego Bartka z Warszawy. Jego mama Dorota Świerszcz wychowuje samodzielnie dwoje dzieci, ponieważ ojciec zostawił rodzinę, gdy dowiedział się o ciąży. 5-letni obecnie Bartek przyszedł na świat jako Zosia. Na płeć dziecka wskazywały genitalia. Mimo młodego wieku dziecko postrzega siebie jako chłopca. To, że faktycznie nim jest, potwierdziło trzech niezależnych psychologów. Kobieta wykazała się pełnym zrozumieniem dla swojego dziecka. W reportażu Betlejewskiego matka dziecka opowiada o swojej trudnej sytuacji. Kobieta przyznaje, że dyrektora przedszkola uparcie mówi do 5-latka Zosia, ponieważ twierdzi, że są to dziecięce fantazje. W reportażu wypowiada się psycholog, seksuolog, który ocenia zachowanie pani dyrektor, jako krzywdę wyrządzaną dziecku. Dorocie Świerszcz grozi ponadto utrata pracy. – Nasza sytuacja jest... Leżymy mówiąc wprost – podkreśla.

Rafał Betlejewski postanowił poprosić o komentarz do sytuacji rodziny Zofię Klepacką, która w ostatnich tygodniach zasłynęła z homofobicznych wypowiedzi. – Mówię jej więc, że właśnie rozmawiałem z pięciolatkiem, który urodził się jako dziewczynka, a chce być chłopcem, czyli jest takim dzieckiem LGBT Kid. I co ona na to? Ona na to, że niby tak, bo to transwestyta. A ja jej tłumaczę, że to nie transwestyta, tylko transseksualista, że Bartek jest osobą transseksualną, czyli transpłciową. A Zofia Klepacka na to, że niby tak, ale skąd dziecko pięcioletnie może wiedzieć, czy woli chłopców, czy dziewczynki, że to jest za wcześnie. A ja jej na to, że transseksualizm dotyczy tożsamości płciowej, a nie pożądania, że transseksualizm nie ma nic wspólnego z seksem, że jest odpowiedzią na pytanie o własną płeć, a nie na to, z kim chcę uprawiać seks. I widzę, że Zofia Klepacka słyszy o tym rozróżnieniu pierwszy raz w życiu. Nie pomyślała o tym wcześniej – opowiada dziennikarz.