PO-KO chce dymisji ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Jest wniosek o wotum nieufności

– Sprawa dla większości państwa znana – mówił Neumann. – To co zrobi Polsce, utrata miliardów złotych z funduszy europejskich na walkę o czyste powietrze, walkę z smogiem, o zdrowie Polaków, to zaniechanie tego rządu i to osobista odpowiedzialność ministra Kowalczyka. Dlatego złożyliśmy ten wniosek – argumentował. Polityk dodał ponadto, że ma nadzieję, że wniosek rozpatrzony zostanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Agnieszka Pomaska dodała, że „poważnie zagrożone są środki na walkę ze smogiem” . – Środki unijne, blisko 35 mld zł może Polska pozyskać na walkę o czyste powietrze, a na końcu o zdrowie i życie Polaków – wyjaśniła. – Przypomnę, że według ekspertów, rocznie z powodu smogu i konsekwencji brudnego powietrza, życie traci pond 40 tys. Polaków. Nikt nie ma co do tego wątpliwości, że zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Niestety minister środowiska Henryk Kowalczyk tego nie rozumie albo nie chce zrozumieć i w wyniku takiej pazerności i własnej buty nie jest gotowy na rozmowy o tych pieniądzach, które dadzą Polakom zdrowie i życie – wyjaśniła polityk. – Oczywiście w trakcie wotum będziemy mówili o innych powodach. Niestety jest ich więcej – dodała.

