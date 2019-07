Lech Wałęsa pochwalił się otrzymaną kartką. Na niej podpis 7-letniego Kuby

„Kartka pocztowa znaleziona dzisiaj w skrzynce na listy. Zapraszam do biura na krótkie spotkanie, dziękuję”– napisał Lech Wałęsa na Facebooku, nawiązując do otrzymanej pocztówki. Pocztówka, na której znalazły się gdańskie zabytki, została podpisana przez 7-letniego Kubę, 16-letnią Malwinę oraz ich rodziców: Magdę i Artura. „Szanowny Panie Prezydencie! Dziękujemy Panu za odwagę, determinację, zaangażowanie, upór, zawziętość, stanowczość oraz bezkompromisowość w postanowieniach i walce o wolność Polaków. Gratulujemy!” – napisała rodzina.

Część komentujących dołączyła się do gratulacji, chociaż nie brakowało również krytycznych opinii. „Oj niedobrze, niedobrze kiedy już trzeba się dowartościowywać takimi kartkami” – brzmi jeden z komentarzy.

„Ja go kocham jako człowieka”

Kilka dni temu o internetowej twórczości Lecha Wałęsy znowu stało się głośno. Były prezydent postanowił przypomnieć na swoim profilu na Instagramie wywiad z 10 grudnia 2018 roku. Nagranie podpisał zaledwie kilkoma słowami. „Warto wysłuchać. Ostre, ale właściwie” – napisał. Były prezydent mówił wówczas m.in. o prezesie PiS. Pytany o wzajemną nienawiść obu panów, były prezydent odparł, że jest za przerwaniem łańcucha wzajemnej nienawiści. – Ja go kocham. Ja go kocham jako człowieka, tylko nie pozwolę na to, by łamano prawo i zasady – stwierdził.

