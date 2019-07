Potrawa z restauracji za 10 zł? Dzięki nowej aplikacji jest to możliwe

„Nikt z nas nie lubi marnować jedzenia, natomiast w rzeczywistości jest to bardzo powszechne zjawisko prawie w każdym biznesie spożywczym i gospodarstwie domowym. Kiedy dostrzegliśmy, ile w pełni wartościowego jedzenia marnuje się każdego dnia w sklepach, barach czy restauracjach, stało się dla nas jasne, że coś należy z tym zrobić. Bo to jedzenie jest Too Good To Go, czyli zbyt dobre, żeby je wyrzucić” – czytamy na facebookowym profilu aplikacji. Jak na razie Too Good To Go obejmuje ponad 50 punktów w Warszawie, chociaż w przyszłości ma być dostępna także dla mieszkańców innych miast.

Jak działa aplikacja?

W dużym skrócie Too Good To Go pozwala klientowi zamówić jedzenie w promocyjnej cenie, a właścicielowi lokalu uniknąć marnotrawienia potraw, których nie udało się wyprzedać w ciągu dnia. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji wystarczy założyć konto, łącząc je z profilem na Facebooku lub tworząc za pośrednictwem maila. Później po włączeniu danych lokalizacyjnych wyświetli nam się lista restauracji, które oferują niewyprzedane jedzenie. Przy każdej z ofert pojawi się cena za potrawę oraz godziny, w których można zamówić jedzenie. Wiele lokali oferuje danie już za niecałe 10 zł.

Co ciekawe, wybierając konkretną restaurację nie wiemy, jaką potrawę otrzymamy, ponieważ jedzenie zostanie zapakowane w papierową torbę, a wiele lokali wcześniej zastrzega, że przy odbiorze zamówienia powinniśmy mieć ze sobą własny pojemnik. Tym samym zarówno klient, jak i właściciel punktu gastronomicznego dbają o ochronę środowiska. Mankamentem usługi jest to, że nie ma jeszcze dostępnej opcji dowozu, więc paczki trzeba odbierać osobiście.