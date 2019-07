Dobra informacja dla wegetarian w Polsce. Burger King przygotował bezmięsnego burgera

Burger Halloumi King sprawdził się w Szwecji, po czym został wprowadzony także w restauracjach na terenie Wielkiej Brytanii. Teraz można go zjeść również we wszystkich lokalach w Polsce. Maślana bułka z dwoma plastrami sera Halloumi, sałatą lodową, świeżym pomidorem oraz kremowym majonezem znalazła się jak na razie w ofercie limitowanej. Niewykluczone, że jeśli przyjmie się wśród klientów, to zagości w menu na stałe.

„Burger bez mięsa to jak piwo bez alkoholu"

Jak powiedziała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Zuzanna Kilar, marketing specialist Burger King, firma „chce mieć propozycję dla każdego niezależnie od tego, czy ma ochotę na legendarną wołowinę grillowaną na prawdziwym ogniu, czy chciałby spróbować czegoś innego” . – To propozycja także dla tych, którzy mięsa nie jedzą lub czasami mają ochotę na coś bezmięsnego – dodała.