Podjeżdża do kobiet, pyta o drogę i się masturbuje. „Śmiał się jak psychopata”

Do jednej z poszkodowanych kobiet dotarła „Gazeta Wyborcza”. Pani Agata opowiedziała o tym, co zaszło we wtorek 9 lipca. – Szłam do domu, byłam już niedaleko. Nagle podjechał do mnie mężczyzna. Młody, mógł mieć około 30, 40 lat. Opuścił szybę i zapytał mnie, jak ma gdzieś dojechać, nie pamiętam dokładnie, o jakie miejsce mu chodziło. Zaczęłam tłumaczyć, szłam, a on jechał powoli obok mnie – relacjonowała kobieta. – Nagle zobaczyłam, że jest nagi od pasa w dół. Zaczął się masturbować, śmiał się jak psychopata – dodała. Pani Agata zaczęła piszczeć, dzięki czemu usłyszał ją sąsiad. Kierowca szybko odjechał, przez co kobieta nie zapamiętała numeru rejestracyjnego jego auta. Do tego zdarzenia doszło na terenie gminy Trzebownisko na Podkarpaciu.

Policja poszukuje mężczyzny

Podobne zajście miało miejsce 29 czerwca w położonym nieopodal Zaczerniu. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie Adam Szeląg przyznał w rozmowie z „GW”, że wówczas młodą dziewczynę zaczepił kierujący białą skodą octavią combi. – Mężczyzna miał około 40 lat. Spytał ją o drogę, ona zaczęła tłumaczyć i wtedy zauważyła, że kierowca jest rozebrany. Kobieta zadzwoniła na tutejszy komisariat, ale ten mężczyzna zdążył już uciec – dodał.

Sprawą zajęli się już policjanci z komisariatu w Nowej Wsi. Funkcjonariusze nie otrzymali jeszcze zgłoszenia od pani Agaty, ale widzą pewne punkty wspólne w obu przytoczonych historiach. – Być może to ten sam, samochód i przybliżony wiek mężczyzny się zgadza – przyznał Szeląg. Mundurowi proszą też wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat tożsamości mężczyzny, o zgłaszanie się na policję.