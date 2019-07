Prezydent oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. „Jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi narodami...”

11 lipca 1943 roku miała miejsce „Krwawa niedziela”, kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej. Oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane i brutalne uderzenie na zamieszkane przez polską ludność wioski. W rocznicę tych wydarzeń obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

– Jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy narodem polskim a ukraińskim (…) to jedna rzecz jest pewna: potrzebujemy pamięci po to, żeby coś takiego, co wtedy się wydarzyło, nigdy więcej nie powtórzyło się pomiędzy naszymi państwami – mówił prezydent Andrzej Duda po tym, jak upamiętnił ofiary ludobójstwa na Wołyniu.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent złożył kwiaty przed Pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Warszawie. Prezydent przypomniał również, że rok temu, w 75. rocznicę tej tragedii, oddał hołd ofiarom Rzezi Wołyńskiej w symbolicznym miejscu nieistniejącej dziś polskiej wsi na Ukrainie.

