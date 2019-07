Szef KRS nie wpisał do oświadczenia majątkowego prawie 100 tys. zł. „Zapomniałem”

Przewodniczący KRS w rubryce o dodatkowych dochodach napisał „nie uzyskałem takich dochodów”. „Przewodniczący neoKRS Leszek Mazur rozumie na czym polega działalność społeczna. Nie bierze za to pieniędzy" – napisał na Twitterze sędzia Bartłomiej Starosta z Forum Współpracy Sędziów. Sytuacji nie pozostawił bez komentarza Leszek Mazur.

„Temat jest prozaiczny”

– Temat jest prozaiczny, po prostu zapomniałem wpisać dochody z KRS do oświadczenia majątkowego – wyjaśnił sędzia Leszek Mazur w rozmowie z Onetem. – Trochę może bezrefleksyjnie wpisałem, że nie uzyskałem dochodów. A te przecież były, w kwocie od 80 do 100 tysięcy złotych – dodał. Sędzia poinformował, że „zamierza złożyć korektę do oświadczenia majątkowego”. Leszek Mazur podjął już pewne kroki, by wyjaśnić zaistniałą sytuację. – Już skontaktowałem się z prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, by uprzedzić, że będę uzupełniał swoje oświadczenie majątkowe – stwierdził szef Krajowej Rady Sądownictwa.