Córka Pawła Kukiza przeszła przeszczep nerki. Polityk podziękował za wsparcie

Z wpisu, który dodał Paweł Kukiz, dowiadujemy się, że córka polityka przeszła przeszczep nerki. „Przyjaciele, bardzo Was proszę o modlitwę w intencji mojej córeczki Hani-o udaną operację,która czeka ją dziś w nocy i o jej szybki powrót do zdrowia” – napisał. W nocy Kukiz edytował wpis, dodając do niego aktualne informacje o stanie zdrowia nastolatki. „Hania zoperowana. Wszystko – nie zapeszając – w porządku. Z całego serca dziękuję Wam za wsparcie a Zespołowi Medycznemu... za wszystko” – przekazał.

W 2018 roku Paweł Kukiz ujawnił, że jego córka Hania przeszła już dwie operacje. – Czeka na dawcę nerki, ponieważ dwa poprzednie przeszczepy się nie powiodły – mówił.