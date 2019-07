O. Tadeusz Rydzyk krytykuje PiS. „Ta dobra zmiana nie jest taka całkiem dobra”

O. Rydzyk mówił do zgromadzonych na temat Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska). Stwierdził, że jeżeli nie będzie ona odwołana, to „będą wchodzić gorzej niż nóż w masło” . – A nie odwołali tego. Platforma wprowadziła i PSL, a ci nie odwołali. Dobrze, że jest 500 plus, dobrze, że są pieniądze na chleb, ale chleb to nie wszystko – stwierdził.

Zdaniem Rydzyka, „w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie trzeba być katolikiem, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzm za drzwiami” . – To jest wielki dramat, ten marksizm idzie bardzo mocno również w Polsce. Dzieci idą na uniwersytety i bardzo często wychodzą nie wierzący, bo jest sączony ten ateizm marksistowski – stwierdził.