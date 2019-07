Wojewoda otworzył zejście na plażę w Jantarze. Internauci nie mają litości

Pomorski Urząd Wojewódzki pochwalił się na swoim oficjalnym profilu na Facebooku otwarciem nowego wejścia na plażę w Jantarze. „Nowe chodniki, mała architektura i inrastruktura. Ponad 100-metrowy odcinek do plaży otwarty. Uroczyste otwarcie w Gminie Stegna nowego wejścia z udziałem Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego” – czytamy w mediach społecznościowych. Na dołączonej fotografii widać wojewodę, przed którym rozciągnięto biało-czerwoną wstęgę.

Co ciekawe, z informacji TVN24 wynika, że plażowicze mogli korzystać z nowego wejścia już od kilku dni. Urzędnicy tłumaczą, że uroczystość została zorganizowana przy okazji mistrzostw w poławianiu bursztynu, które wojewoda również otworzył.

Otwarcie wejścia na plażę przez wojewodę rozbawiło internautów. „A orkiestry nie było? A ksiądz poświęcił? Nie? To otwarcie można zamknąć” „otwórz teraz, wasza dostojność, drzwi do lasu”, „to teraz nawet wejścia na plażę otwierają przecinając wstęgę?”, „Bareja wiecznie żywy - przecięcie wstęgi przy 100 metrach plaży???”, „no a co z wyjściem z plaży? Kiedy kolejny, spektakularny finał inwestycji?” – pisano w komentarzach pod informacją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.