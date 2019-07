Kazali młodszemu koledze całować buty i wrzucili jego rower do stawu. Pojawiło się nagranie

Na nagraniu udostępnionym przez Polsat News widać, jak kilku nastolatków każe całować buty młodszemu koledze. Chłopiec początkowo opierał się, ale gdy jego oprawcy zagrozili wrzuceniem roweru do stawu, spełnił ich zachciankę. Jeden z nastolatków w dodatku kopał chłopca, a pozostali ciągle reagowali śmiechem. Chociaż upokorzony nieletni uklęknął przed kolegami i pocałował ich buty, to jego rower ostatecznie i tak wylądował w wodzie. Nagranie kończy się w momencie, gdy właściciel jednośladu wchodzi do stawu, by wyciągnąć swoją własność.

W piątek 12 lipca dziennikarze przekazali nagranie policji z Białej Podlaskiej. – Natychmiast po otrzymaniu nagrania podjęliśmy działania. Ustaliliśmy tożsamość pokrzywdzonego, nastolatków widocznych na nagraniu oraz miejsce zdarzenia. Nagranie zrealizowano na terenie gminy Biała Podlaska. Nastolatkowie nie unikną odpowiedzialności, zajmie się nimi sąd dla nieletnich – powiedziała w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” podkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

